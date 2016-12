Roma, 30 dic. (askanews) - E' pronto a partire in Liguria il piano anti-crisi varato oggi dalla Giunta regionale che mette insieme una serie di misure a favore dell'occupazione e della formazione. Sono stati stanziati dalla giunta, su proposta dell'assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino, 13 milioni di euro per azioni di politiche attive del lavoro destinate, in via prioritaria, ai Comuni individuati dal ministero dello Sviluppo economico come aree di crisi industriale complessa - savonese e Val Bormida - e di crisi semplice - Comune di Imperia, i Comuni della statale 28, parte dei Comuni di Genova e la Spezia, Valfontanabuona e parte del Tigullio -. (Segue)