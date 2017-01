Al via cabina regia con sindacati e associazioni datoriali

Genova, 10 gen. (askanews) - "Sviluppo, crescita e occupazione sono le priorità assolute della nostra regione come del nostro Paese. Condividere un modello di sviluppo, concordare i prossimi passi, decidere dove è più importante porre attenzione e investire il denaro pubblico credo sia un buon modo di affrontare questo tema". Lo ha affermato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, al termine della prima seduta della cabina di regia con i sindacati confederali e le associazioni datoriali e di categoria per la condivisione di azioni per la competitività del territorio ligure ed il suo rilancio economico.

"Parlare con sindacati, associazioni datoriali e di categoria e con tutti i protagonisti dell'economia reale del nostro territorio -ha spiegato Toti- credo sia un dovere della politica perché per ridare ricchezza alla nostra regione serve che tutti lavoriamo nella stessa direzione con il massimo impegno". (Segue)