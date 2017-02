Genova, 15 feb. (askanews) - "Nelle prossime ore chiederemo un incontro con il capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile Curcio per sbloccare questa situazione e individuare il percorso migliore per raggiungere il mio unico obiettivo: far avere quei soldi alle 280 aziende a cui spettano, che costituiscono un patrimonio della nostra economia da salvaguardare e tutelare". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, dopo aver incontrato le associazioni degli agricoltori per discutere del mancato risarcimento dei danni provocati dall'alluvione del 2014.

"Noi -ha sottolineato Toti- riteniamo che la Regione abbia fatto tutto correttamente ma il punto vero è che al momento l'amministrazione dello Stato ha la stima dei danni con le schede complete dei danni stessi verificati con accessi nelle aziende e quindi con una procedura pignola e puntigliosa da parte della Regione. Ci sono quindi -ha spiegato il governatore- tutti gli elementi per poter eseguire i risarcimenti, che ritengo siano dovuti a queste attività, a seguito dei danni ingenti che hanno subito".

"Vorrei capire dal governo -ha detto ancora Toti- se il tema è trovare un percorso amministrativo, in questo caso non credo ci saranno difficoltà, oppure se è l'assenza di risorse perché non sono messe a bilancio. In questo caso qualcuno finalmente lo dica. Non appena questo nuovo confronto con la Protezione civile si sarà svolto, mi auguro entro un paio di settimane, convocheremo nuovamente le associazioni degli agricoltori -ha concluso il governatore ligure- per tenerle costantemente e puntualmente aggiornate".