Genova, 10 gen. (askanews) - "Difenderemo la nostra legge in Corte costituzionale, non c'è scritto da nessuna parte che gli avanzi di bilancio debbano essere usati per coprire un debito che la Regione non ha neppure contratto. Sarebbe un'imposizione ulteriormente punitiva oltre al pareggio di bilancio che il governo invece si è rinviato al 2018". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, commentando l'impugnativa dell'esecutivo all'assestamento di bilancio di previsione per gli anni finanziari 2016-2018.

In particolare, il governo si oppone all'articolo 6 della legge regionale che prevede "l'applicazione al bilancio di una quota libera di avanzo pari ad euro 3.509.506, impiegata per incrementare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2016". Per l'esecutivo, infatti, "la suddetta quota di avanzo libero risulta impropriamente determinata". "In Italia -ha replicato Toti- chi non sa fare, fa fare agli altri".