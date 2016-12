Genova, 20 dic. (askanews) - La giunta regionale della Liguria, su proposta dell'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, ha stanziato circa 800 mila euro per il ripristino di strade provinciali danneggiate o interrotte a seguito di eventi alluvionali in provincia di La Spezia.

"Se pensiamo che le risorse stanziate dal governo per il ripristino delle strade provinciali dello spezzino ammontano complessivamente a 600 mila euro -ha sottolineato Giampedrone- emerge in tutta evidenza l'impegno senza precedenti di questa giunta regionale su questo territorio in una materia non di competenza diretta".

"Il paragone è certamente sconfortante per il governo ma -ha concluso l'assessore ligure- è di grande significato politico per questa giunta che da sola è riuscita a superare di gran lunga l'impegno statale non solo con i provvedimenti approvati oggi, che costituiscono un ulteriore segnale di attenzione ai sindaci e a tutta la cittadinanza ma anche con gli investimenti varati nei mesi passati, a partire da quelli per il ripristino della strada della Ripa nel Comune di Vezzano Ligure".