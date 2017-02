Genova, 9 feb. (askanews) - "Il Pd e in particolare la capogruppo Raffaella Paita faccia l'unica cosa utile che può fare ovvero esercitare la dovuta pressione sul governo, del suo stesso colore politico, affinché stanzi finalmente e una volta per tutte le risorse destinate alle aziende liguri per il ripristino dei danni alluvionali". Così l'assessore all'agricoltura della Regione Liguria, Stefano Mai, ha risposto alla critiche degli esponenti dell'opposizione Paita, De Vincenzi e Barbagallo sui mancati risarcimenti per le aziende liguri colpite dall'alluvione del 2014.

"Al di là di tutte le pastoie burocratiche legate a questa vicenda -ha sottolineato l'assessore ligure- purtroppo l'unica triste verità è che il governo quei soldi non li ha stanziati, non ce li ha e sta cercando di trovare responsabilità altrui per non darli alle aziende cui spettano".

"Ancora una volta -ha aggiunto Mai- ribadisco che la Regione Liguria ha seguito in modo tempestivo e corretto tutte le procedure previste: sono stati verificati i danni subiti, sono state compilate singole schede per 281 aziende danneggiate e queste schede sono state inviate al Ministero dell'Agricoltura e al Dipartimento nazionale della Protezione civile". (segue)