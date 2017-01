Genova , 18 gen. (askanews) - Si sta spostando nell'Imperiese l'emergenza incendi in Liguria, anche se a Genova e nel suo entroterra rimangono ancora alcuni focolai attivi. La situazione più critica nella zona di Carpasio, dove si è sviluppato un vasto incendio con un fronte di 15 chilometri che sta interessando anche i Comuni di Borgomasio, Prelà e Cesio. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e volontari con l'ausilio di due Canadair.

In provincia di Genova preoccupa il rogo divampato nella notte nei boschi di Moconesi, che ha costretto i vigili del fuoco ad evacuare dalla propria abitazione una donna. Portati in salvo anche i 4 cavalli che la donna custodiva in una stalla. Gli incendi sulle alture dei quartieri genovesi di Pegli e di Nervi, che ieri si erano avvicinati pericolosamente ad alcune villette e palazzine, sono invece in via di bonifica.

"La situazione è ancora grave -ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura e all'entroterra, Stefano Mai- anche perché gli elicotteri non possono alzarsi in volo a causa del forte vento".