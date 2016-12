Genova, 21 dic. (askanews) - Via libera dal Consiglio regionale della Liguria alla legge di stabilità 2017. Con 16 voti a favore e 15 contrari l'assemblea ha approvato il provvedimento con il quale viene istituito e finanziato il fondo strategico regionale finalizzato ad interventi in settori determinanti per la Liguria, in particolare il supporto finanziario a favore delle imprese, con una dotazione di 26,6 milioni nel 2017 che arriveranno ad oltre 100 milioni nel prossimo quinquennio ed una serie di investimenti nelle infrastrutture pubbliche a sostegno degli enti locali, per i quali la Regione affronterà uno sforzo di indebitamento per 20 milioni.

E' prevista poi l'adesione al "Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (G.E.C.T.) Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi", a cui partecipano organismi di diritto pubblico tedeschi e dei Paesi Bassi, l'Autorità Portuale di Rotterdam, Uniontrasporti e Regione Piemonte. Riguardo alla dinamiche della spesa interna, vengono adottate anche per il 2017 misure di contenimento della spesa di funzionamento propria e degli enti del "sistema Regione".

Sul tema sanità viene definito un obiettivo: l'avvio di un piano di efficientamento della spesa, finalizzato alla progressiva riduzione delle perdite di esercizio con lo scopo di pervenire entro il 2020 al raggiungimento dell'equilibrio economico-patrimoniale degli enti e delle aziende del servizio sanitario, garantendo però ai cittadini liguri l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. (segue)