Genova, 22 dic. (askanews) - Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato con 16 voti a favore e 14 contrari il bilancio di previsione 2017/2019. Per l'esercizio finanziario 2017 sono previste entrate di competenza per 10 miliardi e 267 milioni di euro e di cassa per 15 miliardi e 559 milioni e sono stati autorizzati impegni di spesa per 10 miliardi e 267 milioni e pagamenti per 15 miliardi e 559 milioni. Per il 2018 sono previste entrate di competenza per 9 miliardi e 694 milioni di euro e impegni di spesa per lo stesso importo. Per il 2019 infine sono previste entrate e spese di competenza per 9 miliardi e 682 milioni.

Il fondo sanitario regionale sarà alimentato per il 2017 dalla quota Irap di 540 milioni di euro, dall'addizionale Irpef di 287 milioni e dalla compartecipazione regionale all'Iva di 2.067 milioni, a cui vanno aggiunti i fondi vincolati per la sanità pari a 107,1 milioni in conto capitale e 71,9 milioni correnti.

"Questa legge -ha sottolineato il governatore Giovanni Toti- è frutto di una legge di stabilità nazionale e di un piano di finanza pubblica di contenimento dei costi pluriennale che ha tagliato il sistema regionale più di 9 miliardi di euro nel suo complesso, 2,7 miliardi di euro solo nel 2016. In questo quadro generale -ha spiegato Toti- abbiamo garantito alla Regione Liguria un volume di investimenti e un indirizzo degli investimenti sostanzialmente pari a quello dello scorso anno e spero efficientato ancora meglio".