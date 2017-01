Roma, 23 gen. (askanews) - Un fondo regionale di garanzia del valore di 400mila euro per le persone che intendono acquistare la prima casa stipulando un mutuo bancario, attraverso la concessione di una fidejussione per il pagamento delle rate. E' stato presentato oggi dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e dall'assessore regionale all'Urbanistica, Marco Scajola.

Il sostegno è rivolto alle neo famiglie e in particolare alle persone fino a 40 anni. L'obiettivo è quello di ridurre il rischio "inadempimento", a causa di situazioni di difficoltà come la perdita del posto di lavoro, la morte, o un handicap grave. "Continua l'attenzione della Giunta regionale verso le categorie più deboli e le giovani coppie - dice il Presidente della Regione Giovanni Toti - Per questo abbiamo proposto, per la prima volta, un Fondo che vuole dare risposte concrete alle difficoltà che possono incontrare le famiglie più giovani, ne valuteremo comunque, la riuscita, dopo una prima fase di sperimentazione".(Segue)