Roma, 31 dic. (askanews) - Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Rapallo ha permesso il salvataggio di quattro vite, di cui due bambini, nell'incendio sviluppatosi in un albergo di Camogli.

Alle ore 14 di oggi, si legge in una nota, allertati da un passante, i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire per un incendio sviluppatosi al piano terreno di un condominio destinato, per quel piano ed il primo, ad albergo.

Il denso fumo ha subito invaso il piano superiore. I vigili, dotati di seconda utenza (cappuccio ad aria compressa respirabile per l'evacuazione di persone), hanno raggiunto il primo piano ed hanno tratto in salvo attraverso il fumo 2 adulti e 2 bambini. Dopodiché hanno iniziato ad attaccare l'incendio. La sede centrale ha prontamente inviato sul posto l'autoscala del distaccamento di Chiavari e dalla sede centrale, la prima partenza, l'autobotte, il carro autoprotettori per la riserva d'aria respirabile e il Funzionario di Guardia per un totale di 17 unità VF. Le cause dell'incendio sono in via di accertamento, L'albergo risulta inagibile.