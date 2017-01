Roma, 17 gen. (askanews) - Autostrade per l'Italia comunica che intorno alle 7:30, sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante, è stato riaperto il tratto compreso tra Genova Nervi e Recco in entrambe le direzioni, chiuso in precedenza a causa di un incendio avvenuto esternamente alle competenze autostradali. Non si escludono ulteriori chiusure nelle prossime ore in relazione all'evoluzione delle condizioni dell'incendio. Restano chiusi, sulla A10 Genova-Savona, il tratto compreso tra Genova Voltri e Genova Pegli in direzione di Genova, ed il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Voltri in direzione di Savona a causa di un altro incendio esterno alle competenze autostradali. Sul luogo dell'evento si registrano 6 km di coda in direzione di Genova e 4 km di ripercussione delle code in A26. Per le lunghe percorrenze degli utenti che dal Nord-Ovest sono diretti verso Livorno si consiglia di utilizzare l'A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Piacenza, e tramite l'A1 in direzione di Bologna, prendere l'A15 Parma-La Spezia per raggiungere l'A12. Viceversa per chi procede in direzione opposta. Per gli utenti provenienti da nord e diretti verso Genova, si consiglia di percorrere l'A26 e, tramite la D26 Diramazione Predrosa-Bettole, prendere l'A7 in direzione di Genova.