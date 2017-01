Sulla A10 chiusure per incendio in area esterna ad autostrada

Roma, 17 gen. (askanews) - Sulla A10 Genova-Savona è stato riaperto il tratto tra Genova Voltri e Genova Pegli in direzione di Genova, che era stato chiuso per incendio che da ieri ha interessato l'area esterna alle competenze autostradali. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia.

Sul luogo dell'evento attualmente si transita su una sola corsia in entrambe le direzioni e si registra un chilometro di coda tra Genova Pegli e Genova Voltri, verso Savona, mentre tra Arenzano e Genova Pegli verso, Genova si registrano sette chilometri di coda.

Per le lunghe percorrenze agli utenti che dal Nord-Ovest sono diretti verso Livorno si consiglia di utilizzare l'A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Piacenza, e successivamente percorrere l'A1 Milano-Napoli verso Bologna, quindi immettersi in A15 Parma-La Spezia verso La Spezia per raggiungere l'A12 sulla quale immettersi verso Livorno. A chi procede in direzione opposta si consiglia il percorso inverso.

Agli utenti che dal Nord-Ovest sono diretti verso Genova si consiglia di utilizzare la Diramazione Pedrosa-Bettole e successivamente l'A7 verso Genova. A chi procede in direzione opposta si consiglia il percorso inverso.