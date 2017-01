Genova, 17 gen. (askanews) - "Credo che si debba premere molto sul governo per una legislazione speciale contro i piromani. Bisogna inasprire le pene e potenziare gli strumenti di vigilanza per prevenire e reprimere questo odiosissimo reato". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto sull'emergenza incendi a Genova e in altre zone delle regione.

"Il nostro - ha sottolineato il governatore ligure - è un territorio coperto per il 70% dai boschi e i piromani mettono a rischio la vita umana e la flora".