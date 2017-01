Genova, 17 gen. (askanews) - Un operaio di 45 anni che lavora per una società che svolge appalti per le autostrade è indagato dalla Procura di Genova per incendio colposo per il rogo divampato ieri nei boschi di Nervi, nel levante del capoluogo ligure.

Secondo i carabinieri forestali, l'operaio stava lavorando alla sistemazione di una barriera paramassi sull'autostrada A12, nei pressi dell'area di servizio di Sant'Ilario, quando gli sarebbe caduto il flessibile e dall'utensile sarebbero partite delle scintille che avrebbero innescato il rogo. Al vaglio degli inquirenti la posizione di altri due colleghi.