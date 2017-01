Roma, 17 gen. (askanews) - Autostrade per l'Italia comunica che poco dopo le ore 5:20, sull'A12 Genova-Sestri Levante, è stato chiuso per ragioni di sicurezza il tratto tra Genova Nervi e Recco in entrambe le direzioni a causa di un incendio avvenuto esternamente alle competenze autostradali in corrispondenza e che dalla mattinata di ieri sta impegnando i Vigili del Fuoco, intervenuti con mezzi speciali, tra cui Canadair. Intorno alle 6:15, a causa di un altro incendio esterno alle competenze autostradali, è stato chiuso sull'autostrada A10 Genova-Savona il tratto compreso tra Genova Voltri e Genova Pegli in direzione di Genova. Sul luogo dell'evento sono interventi, inoltre, il personale della Direzione 1° Tronco di Genova e le pattuglie della Polizia Stradale.