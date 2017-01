Toti: emergenza potrebbe continuare per giorni

Genova, 17 gen. (askanews) - "In Liguria permane un'allerta massima per gli incendi boschivi a causa del vento e della secchezza del territorio perchè sono 60 giorni che non piove". Lo ha detto l'assessore alla protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, facendo il punto sull'emergenza incendi.

"Diversi roghi -ha spiegato l'assessore ligure- sono ancora attivi e preoccupano soprattutto quello nell'entroterra di Nervi e quello sulle alture di Pegli a Genova. Ad Andora, dove la notte scorsa si era sviluppato un altro rogo, ora la situazione è sotto controllo e l'emergenza -ha sottolineato Giampedrone- è rientrata anche a Carasco, dove era divampato l'ennesimo incendio boschivo".

"L'emergenza -ha concluso il governatore Giovanni Toti durante una conferenza stampa convocata nella sede della Regione- potrebbe perdurare nei prossimi giorni, soprattutto nel ponente della Liguria".

