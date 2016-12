Genova, 20 dic. (askanews) - La giunta regionale della Liguria ha approvato oggi lo schema di protocollo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne, dei minori e delle fasce deboli. Con il protocollo viene introdotta in particolare l'esenzione dal ticket sanitario per gli esami e per la presa in carico delle vittime di violenza sessuale o domestica in tutti i pronto soccorso della Liguria e vengono istituiti percorsi ad hoc per tutelare la privacy delle donne.

Il protocollo, che avrà validità di quattro anni, sarà firmato, oltre che dalla Regione Liguria, dalle Prefetture, dall'Università di Genova, dalle procure, dalle questure, dai comandi provinciali delle forze dell'ordine, dalle Asl e dalle aziende ospedaliere, dai Comuni capofila delle conferenze dei sindaci e dall'Ufficio scolastico regionale.

"Il protocollo -ha sottolineato la vicepresidente e assessore alla salute della Regione Liguria, Sonia Viale- estende il percorso di presa a carico delle vittime di violenza a tutta la Liguria e non più solo alla città metropolitana di Genova". (segue)