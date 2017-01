Genova, 16 gen. (askanews) - La Regione Liguria ha dichiarato lo stato di grave pericolosità in tutto il territorio regionale a causa degli incendi boschivi che stanno divampando in varie zone e che hanno portato nelle ultime ore alla chiusura della autostrada A12 nel tratto compreso tra Genova Nervi e Recco. Lo stato di grave pericolosità prevede il divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco e di mettere in funzione apparecchi elettrici come le motoseghe.

La decisione è stata assunta a seguito delle condizioni di particolare secchezza del terreno e della vegetazione erbacea e per le condizioni climatiche che tendono a favorire l'insorgere di incendi boschivi. In Liguria dai primi giorni di gennaio sono già andati in fumo 50 ettari di bosco, di cui 20 ettari sul Monte Moro e Monte Fasce e 10 ettari ad Andora. La Regione Liguria comunicherà la cessazione dello stato di grave pericolosità non appena le condizioni meteo lo consentiranno. "Ringrazio il personale e tutti i volontari -ha detto l'assessore regionale all'agricoltura e allo sviluppo dell'entroterra, Stefano Mai- che in queste ore si sono particolarmente impegnati per tenere sotto controllo le situazioni di maggiore emergenza".