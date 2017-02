Genova, 20 feb. (askanews) - Conoscere i marchi e le certificazioni di qualità dell'agroalimentare e dell'artigianato ligure, ideare itinerari turistico-artigianali, saper promuovere le eccellenze delle produzioni e delle lavorazioni tipiche della Liguria. Sono solo alcuni degli obiettivi formativi del primo laboratorio didattico "Itinerari turistico-artigianali in Liguria" per gli studenti di Scienze del turismo.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione tra Cna Liguria e il dipartimento di Economia dell'Università di Genova, è stata presentata oggi nella sede della Regione Liguria. "Formare professionalità nel settore turistico che conoscano a fondo le eccellenze enogastronomiche e artigianali del nostro territorio -ha spiegato l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino- significa formare degli 'ambasciatori' in grado di promuovere la Liguria a 360 gradi".

"La specializzazione in ambito turistico -ha sottolineato l'assessore ligure- rappresenta sicuramente per i nostri giovani un valido sbocco occupazionale in tutti i comparti dell'indotto che comprende anche l'artigianato e la ristorazione". Il laboratorio, a cui potranno partecipare un massimo di 20 studenti, inizierà il 22 marzo e comprenderà anche la visita a quattro imprese artigiane liguri.