Genova, 24 gen. (askanews) - "Noi continuiamo a lavorare e i sindacati, non solo quelli di Genova, sanno del nostro impegno. Insieme abbiamo costruito un solido impianto per questo periodo e ora, con le procedure di vendita, è evidente che il governo continuerà a impegnarsi per dare solidità a questi posti di lavoro". Lo ha detto questa mattina a Genova il vice ministro allo Sviluppo economico, Teresa Bellanova, parlando del futuro dell'Ilva a margine della commemorazione per il 38° anniversario della morte di Guido Rossa, l'operaio e sindacalista ucciso dalle BR il 24 gennaio 1979.

"Un'intervento importante -ha ricordato il vice ministro- lo abbiamo fatto nella legge di stabilità e nei provvedimenti che sono in discussione ora in Parlamento per dare all'amministrazione straordinaria la possibilità di mantenere tutta la forza lavoro in tutti gli stabilimenti Ilva. Ora le cordate -ha concluso Bellanova- devono presentare le loro proposte industriali e andiamo avanti rispettando i tempi previsti".