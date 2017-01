Roma, 30 gen. (askanews) - "E' stata avviata la procedura per far valutare al collegio dei probiviri la condotta del consigliere regionale M5S in Liguria Battistini". Lo riferisce Beppe Grillo sul suo blog in un post contro i voltagabbana. Battistini, nei giorni scorsi, si è detto solidale con i tre consiglieri al comune di Genova (Paolo Putti, Mauro Muscarà e Emanuela Burlando) che hanno costituito un nuovo gruppo dopo essere usciti da M5S.