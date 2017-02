Genova, Toti: spetta a autorità vietare o no convegno ultradestra

Genova, 1 feb. (askanews) - "Penso spetti a prefettura, questura, Ministero degli Interni e organi di vigilanza decidere cosa si può fare o non si può fare". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, rispondendo ad una richiesta di sospensione dei lavori del Consiglio regionale per preparare un ordine del giorno contro il convegno dell'ultradestra in programma sabato a Genova.

"Il convegno previsto - ha spiegato Toti - non rappresenta le mie idee, né quelle della mia famiglia e i valori di democrazia e antifascismo che sono ben radicati in questa amministrazione, come abbiamo dimostrato con tutta una serie di eventi dedicati a Pertini e anche attraverso i finanziamenti che eroghiamo all'Istituto Storico della Resistenza per celebrarne i valori. Credo però -ha sottolineato il governatore ligure- che l'autorizzazione di eventi pubblici spetti a prefettura e questura, non al consiglio regionale". (segue)