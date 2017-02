Genova, Toti: prefetto valuti se autorizzare convegno ultradestra

Genova, 1 feb. (askanews) - "Un'attenta vigilanza affinché vengano rigorosamente valutate le condizioni di legge e di ordine pubblico per autorizzare la manifestazione e affinché questa non diventi occasione per la promozione di contenuti eversivi o idee o proposte politiche contrarie alle nostre leggi". E' quanto chiede il governatore della Liguria, Giovanni Toti, in una lettera inviata oggi al prefetto di Genova, Fiamma Spena, in vista del convegno delle ultradestre europee previsto nel capoluogo ligure sabato 11 febbraio.

"Non spetta alla Regione -ha sottolineato il governatore ligure- decidere chi ha diritto di parola o non lo ha in un determinato territorio". Secondo Toti, "il dibattito democratico e le idee altrui devono essere rispettate, fino a quando rispettano la legge. Chi rispetta le leggi è benvenuto in Liguria, chi non lo fa -ha concluso- non ha dimora né in Liguria né in Italia".