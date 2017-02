Genova, picchiano e rapinano prostituta per strada: arrestati

In manette due cittadini pachistani di 48 e 26 anni

Genova, 1 feb. (askanews) - Hanno aggredito a calci e pugni per strada una prostituta nigeriana di 26 anni e, quando è caduta a terra, le hanno rubato la borsetta. Per questo due cittadini pachistani di 48 e 29 anni sono stati arrestati dalla polizia la notte scorsa a Genova con l'accusa di rapina e lesioni in concorso.

Dopo l'aggressione la donna ha cercato di inseguire i due malviventi reclamando la restituzione della borsa, che conteneva due banconote da 50 euro ma il 26enne l'ha nuovamente picchiata e minacciata di morte.

Ad allertare la polizia, che ha rintracciato ed arrestato i due rapinatori, è stato un abitante della zona che aveva assistito al pestaggio. La vittima è stata poi soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale San Martino, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 7 giorni.