Genova, 20 dic. (askanews) - Ha aggredito e ferito l'autista di un furgone di 23 anni dopo una lite per questioni di viabilità. Per questo ieri a Genova un cittadino albanese di 38 anni è stato denunciato dalla polizia per lesioni aggravate.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, che presentava un vistoso ematoma al viso, sarebbe stata trascinata fuori dal suo furgone e colpita violentemente con schiaffi, pugni e con un grossa livella di colore arancione dal 38enne, che si sarebbe poi dato alla fuga.

Rintracciato poco dopo dalla polizia, l'aggressore ha consegnato spontaneamente agli agenti la livella utilizzata per colpire l'autista del furgone.