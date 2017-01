Genova, 9 gen. (askanews) - A Genova un disoccupato di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, dopo aver picchiato a sangue il padre nella propria abitazione di via Novella, nel quartiere di Prà.

Secondo quanto ricostruito dai militari della locale stazione, l'uomo, un pensionato di 68 anni, avrebbe tentato di calmare il figlio che stava litigando animatamente con la madre ma il giovane avrebbe reagito con violenza, colpendolo con pugni e schiaffi al volto e al costato. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato l'anziano al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, dove gli sono state riscontrate diverse lesioni, un trauma cranico e la frattura di due costole, con una prognosi di 30 giorni.

Ulteriori accertamenti hanno poi permesso di scoprire che il ragazzo da almeno un anno maltrattava i genitori e la nonna paterna di 80 anni. Ogni occasione, anche il minimo rimprovero, era il pretesto per scatenare violente aggressioni fisiche, accompagnate da minacce di morte e insulti. Tre gli episodi denunciati dai familiari, avvenuti tra il luglio 2015 e l'ottobre 2016. In un'occasione il 20enne avrebbe anche minacciato i genitori con un coltello.