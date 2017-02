Genova, nonna "pirata" investe ciclista e scappa: denunciata

Genova, 14 feb. (askanews) - Una pensionata di 86 anni è stata denunciata dai carabinieri dopo aver investito un ciclista con la propria auto ed essersi allontanata senza prestagli soccorso a Cicagna, in provincia di Genova.

All'anziana, che è stata deferita in stato di libertà per "fuga dopo aver provocato incidente stradale con feriti", è stata anche ritirata la patente. Nello schianto il ciclista ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.