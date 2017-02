Genova, 23 feb. (askanews) - Molestava e minacciava il padre sui social network. Per questo un uomo di 40 anni di Casarza Ligure, in provincia di Genova, è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per atti persecutori nei confronti del genitore.

Secondo quanto accertato dai militari, l'uomo aveva iniziato a perseguitare il padre nel gennaio scorso a seguito di gravi dissidi familiari.