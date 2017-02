Genova, 21 feb. (askanews) - Una donna di 45 anni senza fissa dimora di nazionalità italiana è morta carbonizzata in un incendio divampato la sera scorsa a Genova in un ex collegio abbandonato sulle alture del quartiere di San Martino utilizzato come rifugio da alcuni clochard.

Un uomo di 60 anni, che viveva all'interno del rudere, è invece rimasto intossicato nel tentativo di salvare la donna ed è stato trasportato in codice rosso dai sanitari del 118 all'ospedale San Martino. Un terzo clochard arrivato poco dopo davanti all'ex collegio abbandonato è stato identificato dalla polizia.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che, dopo aver spento il rogo, hanno rinvenuto il corpo senza vita della 45enne. A causare l'incendio potrebbe essere un fuoco accesso dai senza tetto per riscaldarsi ma sono ancora in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.