Roma, 17 gen. (askanews) - "La follia dei piromani ha messo a rischio l'intera città di Genova, con sfollati, danni alla natura e altri gravissimi disagi", lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, che ha telefonato nel pomeriggio al presidente della Regione Liguria per un aggiornamento della situazione.

"Sono d'accordo - ha sottolineato il ministro - con il governatore Toti: servono pene sempre più aspre per punire questi comportamenti e oggi abbiamo finalmente le leggi e le energie in campo per farlo". "Penso innanzitutto - ha spiegato Galletti - all'introduzione degli ecoreati nel Codice Penale, ma anche alla nuova forza per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei carabinieri, la più grande d'Europa, dotata di altissima competenza su questi temi". "Dobbiamo - ha concluso il ministro dell'Ambiente - reprimere con la massima severità e senza sconti questi atti criminali nei confronti dell'ambiente".