Roma, 17 feb. (askanews) - A Genova la polizia sta eseguendo alcune misure cautelari e decine di perquisizioni nei confronti di alcuni pregiudicati italiani dediti a furti in abitazione in danno di anziani, ai quali venivano sottratte le chiavi di casa o durante la loro degenza presso ospedali cittadini oppure dalle autovetture temporaneamente parcheggiate in occasione dei week end trascorsi lungo il locale litorale. L'attività degli agenti della Squadra Mobile ligure è coordinata dalla locale Procura.