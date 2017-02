Forse è stata ferita in casa a Chiavari. Il padre non confessa

Genova, 27 feb. (askanews) - Non ha ancora confessato l'uomo di 40 anni di nazionalità ecuadoriana arrestato la scorsa notte a Genova con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della figlia di 12 anni. Le condizioni della ragazzina, ferita ieri all'addome e alle braccia con alcune coltellate e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, sono in lento miglioramento.

Resta ancora da chiarire invece il movente dell'aggressione. Secondo gli inquirenti, la 12enne potrebbe essere stata accoltellata in un'abitazione di Chiavari, in provincia di Genova e non per strada come dichiarato dal padre, che è stato sottoposto a fermo dopo un lungo interrogatorio nella questura del capoluogo ligure.

La versione fornita dall'uomo, secondo cui a ferire la figlia sarebbe stato un nordafricano durante una lite scoppiata davanti ad un distributore di benzina del quartiere genovese di Teglia, presenterebbe infatti numerose incongruenze e non ha convinto gli investigatori della locale Squadra mobile che indagano sulla vicenda. Il 40enne, che sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia, era già stato denunciato nel 2004 per maltrattamenti nei confronti della ex moglie.