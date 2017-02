Roma, 13 feb. (askanews) - Fincantieri dà il via ai lavori del primo Pattugliatore Polivalente d'Altura (Ppa). Si è svolta oggi presso lo stabilimento Fincantieri di Muggiano (La Spezia) la cerimonia per il taglio della lamiera che avvia i lavori. All'evento hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario di Stato alla Difesa Domenico Rossi, il Capo di Stato Maggiore della Marina ammiraglio di squadra, Valter Girardelli, il Direttore Generale di Fincantieri, Alberto Maestrini, e il Responsabile della Divisione Navi Militari di Fincantieri, Angelo Fusco.

Questo Ppa, primo di sette unità, sarà consegnato nel 2021 e rientra nel piano di rinnovamento delle linee operative delle unità navali della Marina Militare deciso dal Governo e dal Parlamento e avviato nel maggio 2015.

Il programma, complessivamente, prevede la costruzione di nove unità di cui sette Ppa, un'unità da trasporto e sbarco (LHD, ovvero Landing Helicopter Dock) e un'unità di supporto logistico (LSS, ovvero Logistic Support Ship).

L'operazione vede coinvolta anche Rina Services. L'esperienza acquisita nei vari progetti passati e la stretta collaborazione tra Rina e la Marina Militare in ambito internazionale per lo sviluppo del Naval Ship Code (norma equivalente alla Solas - Safety of Life at Sea, ma applicabile alle navi militari sviluppata dalla International Naval Safety Association di cui fanno parte Rina, Mmi e le principali Marine Nato) hanno permesso di affinare le modalità di collaborazione, superando il tradizionale concetto di classe e tenendo in maggiore considerazione le specifiche esigenze tecniche e operative della Marina, spiega Fincantieri in una nota.

Il pattugliatore polivalente d'altura rappresenta una tipologia di nave altamente flessibile con capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare, alle operazioni di Protezione Civile, nonché, nella sua versione più equipaggiata, da nave combattente di prima linea. Sono infatti previste differenti configurazioni di sistema di combattimento: a partire da una "leggera", relativa al compito di pattugliamento, integrata di capacità di autodifesa, fino ad una "completa", equipaggiata con il massimo della capacità di difesa. Inoltre l'unità è in grado di impiegare imbarcazioni veloci tipo RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) sino a una lunghezza di oltre 11 metri tramite gru laterali o una rampa di alaggio situata all'estrema poppa.

I Ppa saranno costruiti presso il Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano con consegna prevista per la prima unità della classe nel 2021, mentre i successivi saranno consegnati nel 2022, 2023, 2024 con due unità, nel 2025 e nel 2026.