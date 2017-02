Genova, 8 feb. (askanews) - Il sindaco di Genova Marco Doria non si ricandiderà. A sciogliere le riserve è stato lo stesso primo cittadino all'indomani della bocciatura da parte del consiglio comunale della delibera sulla fusione tra Amiu, l'azienda che gestisce il ciclo dei rifiuti nel capoluogo ligure e Iren. A votare contro il provvedimento anche una parte della maggioranza di centrosinistra, compresi due consiglieri della Lista Doria.

"Il voto del consiglio comunale su Amiu -ha dichiarato il sindaco di Genova in una nota- ha determinato una situazione assolutamente grave di cui è doveroso prendere atto. Si è così minata e si chiude un'esperienza nel corso della quale sono state affrontate tra mille difficoltà, con serietà e onestà, tante complesse questioni e si sono ottenuti importanti risultati, basti pensare ai cantieri aperti per la messa in sicurezza del nostro territorio e al lavoro efficace per lo sviluppo turistico e culturale della città. La proposta avanzata per dare un futuro ad Amiu -ha sottolineato Doria che ieri sera sembrava sul punto di rassegnare le proprie dimissioni- rispondeva a questi criteri".

"Ho svolto il mio ruolo di sindaco -si legge ancora nella nota- per spirito di servizio, senza essere mai mosso da calcoli opportunistici o da interessi personali. Non intendo però -ha annunciato Doria- ricandidarmi alle prossime elezioni. Si tratta di una scelta maturata da tempo e comunicata e discussa con chi mi ha sostenuto, senza farla diventare pubblica alimentando anzi tempo quel clima da campagna elettorale permanente che tanto nuoce al nostro Paese. Con immutata passione -ha spiegato il primo cittadino- non intendo sottrarmi all'impegno per costruire per Genova un credibile schieramento di centrosinistra aperto alla società civile".

