Doria: Genova pronta a mobilitarsi contro convegno ultradestra

Genova, 1 feb. (askanews) - "Non sono d'accordo con la posizione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: in Europa ci sono idee razziste, fasciste e xenofobe che vanno combattute con grande vigore. Genova ha una tradizione per cui certe idee fasciste e razziste non sono accettabili e io sono già in contatto con Anpi e con tutte le organizzazioni democratiche per concordare le risposte adeguate, democratiche ma ferme, alla presenza di fascisti collegati all'estrema destra nazista europea a Genova". Lo ha affermato il sindaco di Genova, Marco Doria, parlando del convegno internazionale dell'ultradestra in programma sabato nel capoluogo ligure durante un'intervista all'emittente radiofonica Babboleo News.

"Credo -aveva detto ieri Toti- che chi ha combattuto per fare avere a Genova una medaglia d'oro per la Resistenza e quindi renderla una città libera e democratica, l'abbia fatto anche perché si possano ospitare convegni di chi non la pensa come lui".

"In tutta Europa -ha replicato Doria- è necessario opporsi alla diffusione della propaganda e dell'organizzazione di forze razziste e neonaziste che nulla hanno a che fare con la libertà di pensiero. Si tratta di un veleno -ha sottolineato il primo cittadino- che rischia di propagarsi soprattutto in questo momento di crisi. Contrastare queste idee di odio e sopraffazione -ha concluso- è un dovere civile, proprio a tutela della libertà, connaturato nelle Costituzioni democratiche e in particolare nella Costituzione italiana".