Genova, 26 gen. (askanews) - "C'è una parte di persone che hanno creduto nel M5s e che ora prendono le distanze da certe posizioni di Grillo e dei vertici del movimento. Su alcune questioni molto rilevanti come essere solidali o no ci sono posizioni che poco hanno in comune con una cultura di sinistra, aperta e ci sono persone che sono più legate a quel tipo di cultura che si sentono strette e non sono più in grado di stare in quel movimento". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Doria, commentando la fuoriuscita di tre consiglieri comunali del capoluogo ligure dal gruppo del Movimento 5 Stelle.