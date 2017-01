Genova, 16 gen. (askanews) - Una condanna a 20 anni e 7 mesi di reclusione è stata chiesta dal pm Walter Cotugno per il comandante della motonave cargo Jolly Nero, Roberto Paoloni, durante il processo per il crollo della Torre Piloti del porto di Genova.

Nel crollo, avvenuto il 7 maggio del 2013, persero la vita 9 persone e altre rimasero ferite. Paoloni è accusato di omicidio colposo plurimo, crollo di costruzioni, attentato alla sicurezza dei trasporti e falso per non avere annotato sul giornale di navigazione che il contagiri della nave non funzionava.

Per il comandante della Jolly Nero, che durante una manovra aveva urtato e abbattuto la torre alta oltre 50 metri, il pubblico ministero ha chiesto anche pene accessorie come l'interdizione temporanea da uffici direttivi e perpetua dai pubblici uffici, oltre all'esonero dal comando per 10 mesi.

Nei giorni scorsi l'accusa aveva chiesto 17 anni di reclusione per il consigliere d'amministrazione e delegato all'armamento della società Ignazio Messina, Giampaolo Olmetti.