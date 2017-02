Corruzione, a Savona arrestati poliziotto e 2 funzionari Viminale

Avrebbero agevolato pratiche in cambio di soldi e regali

Genova, 6 feb. (askanews) - Avrebbero accettato denaro e regali in cambio di agevolazioni per alcune pratiche come il rilascio di permessi di soggiorno, il cambio di cognome ma anche la riduzione dei giorni di sospensione della patente.

Per questo un poliziotto e due funzionari del Ministero dell'Interno sono stati arrestati dalla polizia questa mattina a Savona con l'accusa di corruzione.

In manette, oltre al poliziotto e ai due funzionari, sono finite altre tre persone, un cittadino marocchino, un cittadino albanese e una donna di nazionalità italiana.