Genova, 11 feb. (askanews) - In una Genova blindata si svolgerà nel pomeriggio il convegno internazionale delle ultradestre "For a Europee of fatherlands" organizzato da 'Alliance for peace and freedom', un'associazione che raggruppa i principali partiti nazionalisti europei. L'incontro, che nessun albergo cittadino ha voluto ospitare, si terrà alle 15 e 30 nella sede di Forza Nuova nel quartiere di Sturla.

Alle 12 in piazza Ragazzi del '99, a poche centinaia di metri dalla sede di Forza Nuova, è cominciato invece il presidio antifascista promosso dall'Anpi, a cui hanno aderito una settantina di associazioni e partiti della sinistra. Alla manifestazione è prevista la partecipazione anche del sindaco del capoluogo ligure, Marco Doria.

In piazza per protestare contro il raduno dell'estrema destra europea anche gli operai della Fiom Cgil, i lavoratori della Compagnia unica del porto di Genova e i centri sociali, che nei giorni scorsi avevano diffuso una nota in cui si dicevano intenzionati ad impedire lo svolgimento del convegno. Per evitare scontri tra militanti nazionalisti e antagonisti è stata allestita una vera e propria zona rossa intorno alla sede di Forza Nuova e sono stati schierati oltre 400 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri in assetto antisommossa.

Nella notte intanto sul ponte di largo Giardino, nei pressi di piazza Manin, è stato trovato un manichino appeso a testa in giù accompagnato da uno striscione con la scritta "Più fasci appesi". Sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha trovato un altro manichino simile per terra. Per identificare gli autori del gesto sono in corso indagini.