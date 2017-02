Roma, 19 feb. (askanews) - Autostrade per l'Italia comunica in una nota che, sulla Complanare di Savona-A10 Genova-Savona, dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di martedì 21 febbraio, sarà chiusa l'entrata di Savona, verso Genova, Ventimiglia ed in direzione della A6 Torino-Savona, per consentire l'uscita di trasporti eccezionali alla stazione di Savona.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le entrate delle seguenti stazioni autostradali: -verso Genova: Albisola; -verso Ventimiglia: Spotorno; -verso la A6 Torino-Savona: Altare.