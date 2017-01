"Molti non si riconoscono in una coalizione guidata da Salvini"

Genova , 21 gen. (askanews) - "Oggi la Lega ha una forte identità, invece Forza Italia l'ha persa. E' questo il problema. Dobbiamo ritrovare l'identità di quest'area liberale popolare che è stata sempre prevalente". Lo ha detto il leader del movimento 'Energie per l'Italia' ed ex candidato sindaco di Milano, Stefano Parisi, parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa a Genova.

"Berlusconi governava col 30% e Bossi aveva il 6% ma - ha sottolineato Parisi - non è un problema di rapporti di forza: quando ci sono delle realtà politiche così diverse è bene che si confrontino delle identità perché se invece c'è soltanto un'identità e tutto il resto va a rimorchio di questa, penso sia un danno per la democrazia".

"Molti italiani - ha concluso il leader del movimento 'Energie per l'Italia' - non si riconoscono in una colazione guidata da Salvini e credo che questo sia un problema per tutti, anche per Salvini".