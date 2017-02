Milano, 28 feb. (askanews) - Il veicolo di gestione in cui sarà deconsolidato il portafoglio di sofferenze del gruppo Carige, previsto dal piano, sarà "anche aperto a investitori terzi". Lo ha affermato l'Ad, Guido Bastianini, nel corso della conference call con gli analisti per la presentazione dell'aggiornamento del piano al 2020. E' previsto, ha spiegato, il deconsolidamento di sofferenze per 2,4 miliardi nel veicolo entro fine 2017, mentre l'operazione complementare di cartolarizzazione sarà per 950 milioni.