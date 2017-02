Cantanti in gara, Ramazzotti, Greta Menchi Google trend su Sanremo

Milano, 7 feb. (askanews) - I cantanti in gara, Eros Ramazzotti vincitore del passato con "Adesso tu" e la youtuber Greta Menchi, nella giuria di esperti: sono i primi tre argomenti in testa alle tendenze di ricerca sul Festival di Sanremo su Google negli ultimi 3 giorni.

Gli italiani si chiedono soprattutto chi saranno i cantanti in gara, segue uno sguardo al passato con chi ha vinto Sanremo nel 1986, si piazza in terza posizione Greta Menchi. Scorrendo la top 5 troviamo al quarto posto c'è il capitano della Roma, Francesco Totti, che interverrà come ospite, e in quinta posizione Tommaso Zorzi, star del reality di Mtv Riccanza, che commenterà il look dei protagonisti del festival ogni giorno a "La Vita in Diretta".

Anche se bisogna aspettare la performance live per sentire la canzoni del Festival, gli italiani sembrano avere piuttosto le idee chiare su chi scommettere. I più attesi fra i 22 big in gara, secondo le tendenze di ricerca su Google sono Fiorella Mannoia, seguita da Fabrizio Moro e Lodovica Comello.

Tra gli ospiti che saliranno sul palco di Sanremo, invece, in cima alle ricerche di tendenza ci sono Keanu Reeves seguito da Ricky Martin e da Tiziano Ferro, quest'ultimo sul palco di Sanremo con un omaggio a Luigi Tenco.