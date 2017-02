Genova, 20 feb. (askanews) - Andrea Mandorlini ha preso il posto di Ivan Juric sulla panchina del Genoa ma il suo vice Enrico Nicolini non lo seguirà. Lo ha annunciato lo stesso Nicolini, genovese ed ex giocatore della Sampdoria, con un post sulla sua pagina Facebook.

"Mio padre -ha scritto l'ex centrocampista- mi ha insegnato tra le tante cose il rispetto per la gente e l'amore per la Samp. Se fossi andato al Genoa avrei tradito i tifosi blucerchiati e mancato di rispetto al popolo rossoblù. Penso che nella vita avere degli ideali conti ancora! Capisco che i soldi possano farti stare bene ma la coerenza con le proprie idee -ha concluso- non ha prezzo!".

Nicolini, nato nel quartiere genovese di Quezzi e cresciuto nella giovanili della Sampdoria con cui ha esordito in serie A e di cui è sempre stato tifoso, era stato il vice di Mandorlini al Cluj in Romania tra il 2009 ed il 2010 ed aveva lavorato con l'allenatore romagnolo anche a Verona tra il 2013 ed il 2015 come collaboratore tecnico.