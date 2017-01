Genova, 16 gen. (askanews) - Dalle 17 e 20 è stato chiuso il tratto dell'autostrada A12 tra Genova Nervi e Recco in entrambe le direzioni a causa di un vasto incendio boschivo divampato questa mattina sulla collina di Sant'Ilario, nel levante del capoluogo ligure.

Il provvedimento di chiusura si è reso necessario per motivi di sicurezza, su richiesta dei vigili del fuoco, che da ore sono impegnati ad arginare le fiamme con l'ausilio di mezzi speciali tra cui un Canadair.

Per i viaggiatori che dal Nord-Ovest sono diretti verso Livorno la società Autostrade consiglia di utilizzare l'A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Piacenza e tramite l'A1 in direzione di Bologna e per poi raggiungere l'A12 attraverso l'A15 Parma-La Spezia. Viceversa per chi procede in direzione opposta. Sul posto sono presenti pattuglie della polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia.