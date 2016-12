Genova, 21 dic. (askanews) - Giuseppe D'Anna, noto imprenditore genovese conosciuto su tutto il territorio nazionale per le televendite di gioielli, è uno degli arrestati nell'ambito dell'operazione Dynasty condotta dai carabinieri di Genova. Insieme ad alcuni familiari D'Anna è accusato di una serie di reati che vanno dall'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa contrattuale, frode in commercio aggravata, ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro e beni di provenienza illecita, nonché trasferimento fraudolento di valori.

Secondo gli inquirenti, il famoso commerciante genovese si sarebbe imposto sul mercato dei preziosi riuscendo a vendere grandi quantitativi di gioielli acquistati a poco prezzo sui mercati asiatici ma presentati in televisione con caratteristiche intrinseche che in realtà non avevano, inducendo così in errore gli acquirenti. (segue)