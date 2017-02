Al via in provincia di Genova il numero unico di emergenza 112

Genova, 14 feb. (askanews) - Al via oggi in provincia di Genova il numero unico europeo 112 per le chiamate di emergenza. Il cronoprogramma, concordato con i Ministeri dell'Interno e dello Sviluppo Economico, prevede entro la primavera l'attivazione del servizio in tutta la Liguria.

In caso di necessità i cittadini dovranno fare riferimento al numero unico 112. Gli operatori, dopo aver localizzato la chiamata tramite un sistema automatico e inquadrato la problematica, smisteranno la comunicazione ai soggetti competenti: carabinieri, polizia, vigili del fuoco o 118 per le emergenze sanitarie. Le telefonate al 113, al 115 e al 118 verranno indirizzate al numero unico di emergenza 112. Per la gestione delle emergenze in mare è invece in via di definizione il percorso che porterà al collegamento della centrale operativa della Guardia Costiera (1530) con quella del numero unico.

Tra i principali vantaggi riscontrati dove il servizio è già attivo, l'abbattimento delle chiamate inappropriate grazie ai filtri e al corretto smistamento e la tempestività degli interventi. Per scelta della Regione Liguria, in accordo con tutte le parti coinvolte, la sede della centrale unica di risposta è stata allestita all'Irccs San Martino-Ist di Genova. (segue)