Fumogeni contro le forze dell'ordine in piazza Sturla

Genova, 11 feb. (askanews) - Oltre mille persone stanno partecipando a Genova al corteo indetto dall'Anpi per protestare contro il convegno internazionale delle ultadestre in programma nel pomeriggio nella sede di Forza Nuova nel quartiere di Sturla.

Al corteo, aperto da un lungo striscione con scritto "Genova non dimentica, ora e sempre Resistenza", hanno preso parte, oltre a militanti di partiti e associazioni della sinistra e a tanti semplici cittadini, anche i lavoratori del porto del capoluogo ligure, i metalmeccanici della Fiom Cgil ed i centri sociali.

La zona dove si svolgerà il convegno, organizzato dall'associazione di estrema destra 'Alliance for peace and freedom', è stata chiusa al traffico e blindata da centinaia di poliziotti in assetto antisommossa.

Momenti di tensione si sono registrati in piazza Sturla all'arrivo del corteo davanti allo schieramento di poliziotti che impedisce ai manifestanti di avvicinarsi alla sede di Forza Nuova. Decine di fumogeni sono stati lanciati contro le forze dell'ordine ma finora non sono registrati scontri.