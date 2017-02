A Genova meeting internazionale dedicato a malattie respiratorie

Roma, 6 feb. (askanews) - Si svolge al Palazzo Ducale di Genova dal 16 al 18 febbraio 2017 il primo meeting internazionale dal titolo "Focus on upper & lower airways distasse", promosso dalla Fondazione Internazionale Menarini. Presidente è Giorgio Walter Canonica, Docente di Asma e Allergia Clinica al Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università Humanitas di Rozzano, Milano e al Dipartimento di Medicina Interna all'Università di Genova. Il meeting si apre con due sessioni dedicate agli aspetti fisiologici diagnostici per proseguire con sessioni riguardanti l'immunoterapia e la medicina di precisione nelle allergie, l'aderenza alle terapie nell'asma e le terapie con i farmaci biologici, l'evoluzione e l'epidemiologia della BPCO-Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, la doppia e tripla terapia, le innovazioni negli inalatori per la BPCO.

"Lo scopo del meeting è la segnalazione e la diffusione dei più recenti dati riguardanti queste malattie" spiega Canonica. «Dobbiamo sottolineare che entro il 2020 la BPCO diventerà la quarta causa di morte nel mondo e anche l'asma è destinata a diventare un'importante causa di morte. Saranno presentati dati davvero recenti riguardanti le difficoltà nel gestire le malattie respiratorie, sia da parte dei medici sia da parte dei pazienti, i problemi riguardanti l'aderenza alla terapia, soprattutto nei pazienti più giovani. Un altro argomento che tratteremo sarà il rapporto tra malattie respiratorie e altre patologie. Oggi non curiamo malattie, ma curiamo pazienti, che spesso sono affetti anche da altre patologie concomitanti e di questo dobbiamo tenerne conto". Il meeting è gratuito per i medici e assegna 7,5 crediti ECM.